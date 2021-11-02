В Мордовии житель Тулы пойдет под суд по обвинению в краже кошелька

В Мордовии в скором времени судом будет избрана мера наказания в отношении жителя Тулы, который является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту кражи кошелька.

Событие криминального характера в начале августа нынешнего года произошло в Зубовой Поляне, куда приехал 41-летний житель Тулы, имеющий склонностью к совершению действий, относящихся к категории противозаконных. Данный мужчина зашел в магазин. Обстоятельства сложились так, что в этот момент в торговом заведении никого не было. Продавщица отошла по своим делам.

Житель Тулы заметил женскую сумку, которая лежала на стуле. В этот момент в сознании мужчины активизировались мысли криминальной направленности. Имея возможность остаться незамеченным, гражданин решил похитить из сумки кошелек, в котором находились денежные средства в сумме более 22 тыс. рублей. Когда обвиняемый выходил из магазина, обратно возвращалась продавщица. Обнаружив пропажу кошелька, последняя выбежала на улицу.

Женщина сразу же заметила мужчину, встретившегося ей при выходе из магазина, он в тот момент покидал соседнее помещение. Женщина, сообщив о совершенном преступлении полицейским, стала следовать за жителем Тулы, сохраняя при этом определенную дистанцию, дабы последний ничего не заподозрил.

Ирония бытия в данной истории проявилась во всей красе. Полицейские задержали мужчину возле здания районного суда. Всевластный перст судьбы словно направлял жителя Тулы к месту, где ему предстоит выслушать приговор в ближайшее время.

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Источник: 13.мвд.рф