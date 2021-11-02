В Саранске гражданин Узбекистана принес в банк фальшивую денежную купюру

В Мордовии гражданин Узбекистана принес в банк фальшивую денежную купюру.
На днях в полицию поступило сообщение из одного из банков Саранска об обнаружении фальшивой денежной купюры номиналом 5 тыс. рублей. Эта банкноту предъявил 44-летний гражданин Узбекистана.
Иностранец сообщил, что решил обменять деньги, полученные им в качестве оплаты трудовой деятельности, которую он осуществлял на строительных объектах, расположенных в Ардатовском районе и Саранске, на доллары.
Работодатели гражданина Узбекистана сообщили, что деньги на оплату его труда были взяты из выручки, сформированной в результате коммерческой деятельности по продаже населению различных товаров. Они не помнят, кто с ними расплатился фальшивой банкнотой.
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Источник: 13.мвд.рф