В Саранске гражданин Узбекистана принес в банк фальшивую денежную купюру

В Мордовии гражданин Узбекистана принес в банк фальшивую денежную купюру.

На днях в полицию поступило сообщение из одного из банков Саранска об обнаружении фальшивой денежной купюры номиналом 5 тыс. рублей. Эта банкноту предъявил 44-летний гражданин Узбекистана.

Иностранец сообщил, что решил обменять деньги, полученные им в качестве оплаты трудовой деятельности, которую он осуществлял на строительных объектах, расположенных в Ардатовском районе и Саранске, на доллары.

Работодатели гражданина Узбекистана сообщили, что деньги на оплату его труда были взяты из выручки, сформированной в результате коммерческой деятельности по продаже населению различных товаров. Они не помнят, кто с ними расплатился фальшивой банкнотой.

Также читайте о том, что в Мордовии житель Тулы пойдет под суд по обвинению в краже кошелька.

Источник: 13.мвд.рф