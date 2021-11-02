В Темникове воспитанники детского сада своими руками изготовили световозвращающие элементы

В детском саду «Золотой петушок» города Темников сотрудниками ГИБДД для воспитанников старшей подготовительной группы № 2 «Теремок» был проведен мастер-класс по изготовлению световозвращателей под названием «Будь заметней в темноте!».

Воспитатель и инспектор ГИБДД научили детей самостоятельно изготавливать яркие сувениры разной формы и расцветки из световозвращающей бумаги.

Также в ходе мероприятия инспектор ГИБДД напомнила родителям о важности использования световозвращающих элементов, которые обеспечивают видимость пешехода более чем за 150 метров.

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Источник: гибдд.рф