В Саранске прокуратура проведет горячую линию по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции

В период с 6 по 10 декабря прокуратурой Пролетарского района Саранска будет проведена горячая линия с гражданами в целях получения информации о фактах коррупционных проявлений.

В указанный период прием звонков будет осуществляться по следующему телефонному номеру: 8 (8342) 35-72-31. Сотрудники ведомства будут на связи в период с 09:00 до 18:00.

Граждане могут сообщить о любых нарушениях законодательства о противодействии коррупции.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru