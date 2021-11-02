В прокуратуре Мордовии состоялось заседание рабочей группы по вопросам противодействия коррупции

В прокуратуре Мордовии при участии руководителей территориальных правоохранительных органов состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции.

Были обсуждены принимаемые меры по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности, проблемы правоприменительной практики, вопросы качества проводимых проверок и мероприятий по профилактике коррупции.

Было акцентировано внимание на причинах недостатков в проводимой работе.

По итогам обсуждения были определены конкретные меры по устранению отмеченных в ходе совещания недостатков и активизации работы по выявлению и своевременному пресечению преступлений коррупционной направленности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru