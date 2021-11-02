Прокуратурой Пролетарского района Саранска будет проведена горячая линия по вопросам исполнения трудового законодательства

В период с 6 по 10 декабря прокуратура Пролетарского района Саранска проведет горячую линию по вопросам соблюдения прав граждан на своевременное и полное вознаграждение за труд.

Прием звонков будет осуществляться по следующему телефонному номеру: 8 (8342) 35-72-31. Позвонить можно будет в период с 09:00 до 18:00.

Граждане смогут сообщить о нарушениях сроков и длительных задержках выплаты заработной платы, незаконном применении работодателями так называемых конвертных схем оплаты труда, несоблюдении требований законодательства о минимальном размере оплаты труда и других нарушениях их прав при начислении и выплате зарплаты.

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Источник: epp.genproc.gov.ru