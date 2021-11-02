В Торбеево женщина ударила ножом сожителя, который её оскорбил

В Торбеево мужчина, оскорбивший свою сожительницу, едва не лишился жизни.

Имеющиеся в настоящее время сведения гласят, что 28 ноября 35-летняя жительница указанного населенного пункта, находясь у себя дома, проводила время, распивая спиртные напитки в компании 46-летнего гражданского мужа и знакомого. Процесс употребления алкоголя имел мирный характер до того момента, когда сожитель владелицы жилья выругался в её адрес, используя при этом крайне грубые выражения, унижающие человеческое достоинство.

Женщину высказывания гражданского мужа возмутили, вследствие чего она, пребывая в состоянии эмоционального возбуждения, решила применить в отношении обидчика меру физического воздействия. Гражданка ударила сожителя ножом в область живота.

Затем женщина принялась оказывать помощь пострадавшему. В определенный момент гражданка вызвала медиков, опасаясь серьезных последствий телесного повреждения.

Пострадавший выжил, а его сожительница стала фигуранткой уголовного дела.

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Источник: 13.мвд.рф