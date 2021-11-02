В Ковылкинском районе пострадали водитель и пассажирка врезавшейся в грузовик легковушки

В Ковылкинском районе на днях произошло ДТП, которое в очередной раз доказывает, что в процессе управления транспортным средством следует проявлять внимательность высшей степени, поскольку любая оплошность обозначенного характера может привести к негативным последствиям.

В минувшую пятницу, 3 декабря, в районе 53-го километра дороги между Рузаевкой и Торбеево вечером легковой автомобиль марки «Лада-Гранта» врезался в грузовик марки «Вольво». Началось в данном случае всё с того что, гражданин, управлявший вторым транспортным средством, остановился на проезжей части, а второй водитель, находившийся за рулем легковушки, не проявив должную степень внимательности, въехал в грузовик.

Не обошлось без пострадавших. Травмы были получены 59-летним водителем «Лады» и его 54-летней пассажиркой.

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Источник: гибдд.рф