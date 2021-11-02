В Теньгушево иномарка сбила пешехода

В Теньгушево мужчина оказался в больнице после прогулки по краю дороги.

Вечером 3 декабря в больницу, расположенную на территории Теньгушево, был доставлен 55-летний мужчина. Госпитализация данному гражданину не понадобилась. В медицинском учреждении мужчина оказался из-за того, что на улице Колхозной его сбил автомобиль марки «Фиат».

Пешеход двигался по обочине. В это время 30-летний мужчина, управлявший иномаркой, проявив оплошность, выразившуюся в недостаточной степени внимательности, сбил пешего участника дорожного движения.

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе пострадали водитель и пассажирка врезавшейся в грузовик легковушки.

Источник: гибдд.рф