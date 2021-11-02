В Ковылкинском районе пенсионер во время ссоры убил соседа

В Ковылкинском районе неприязнь между соседями стала причиной смерти одного из них.

В деревне Барки указанного района в конце июня нынешнего года 70-летний местный житель поссорился со своим 64-летним соседом. Стоит отметить, что данный конфликт не стал внезапной эмоциональной вспышкой на почве отдельно взятого инцидента. Между мужчинами задолго до роковой ссоры сложились неприязненные взаимоотношения. Июньский конфликт стал очередным проявлением неприязни.

Старший участник ссоры, не найдя в себе желания мирного урегулирования сложившейся ситуации, ударил оппонента ножом в живот. Последний скончался. Официальной причиной смерти сельчанина была названа обильная кровопотеря.

За совершенное преступление 70-летний гражданин отправится в тюрьму, где он будет отбывать наказание в течение шести с половиной лет. Кроме того, мужчина заплатил моральную компенсацию в размере 500 тыс. рублей пострадавшей стороне.

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Источник: mordovia.sledcom.ru