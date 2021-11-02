В Краснослободском районе в результате ДТП пострадали два человека

Автомобилисты, совершающие поездки на высоких скоростях, рискуют оказаться за пределами проезжей части, что наглядно подтверждает инцидент, произошедший в минувшую субботу, 4 декабря, в Краснослободском районе.

Тихая декабрьская ночь на субботу в районе 56-го километра дороги, соединяющей Краснослободск и Первомайск, была нарушена ДТП. В кювете оказался автомобиль марки «Киа». Произошло это из-за того, что 39-летний гражданин, управлявший транспортным средством, не смог удержать машину в пределах проезжей части по причине слишком высокой скорости движения.

Данное ДТП для водителя иномарки и его 48-летнего пассажира обернулось получением телесных повреждений.

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Источник: гибдд.рф