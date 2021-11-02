Жительница Саранска стала жертвой неизвестного мошенника

Очередное мошенничество, совершенное под предлогом защиты денежных средств, было зафиксировано в Мордовии.

Некоторое время назад 53-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин. Последний начал беседу с того, что представился сотрудником банка. Затем мошенник рассказал устрашающую историю о попытках неких злодеев, существующих исключительно в пространстве его фантазии, воспаленной жаждой преступной наживы, оформить кредит на имя горожанки.

Жительница Саранска решила следовать рекомендациям незнакомца, поверив в то, что он действительно является сотрудником банка. Женщина перечислила на продиктованный собеседником абонентский номер денежные средства в сумме 354 тыс. рублей со своего счета.

После перечисления денег якобы сотрудник банка перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф