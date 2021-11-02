В Темниковском районе в результате ДТП пострадал 62-летний автомобилист

В Темниковском районе произошло ДТП, спровоцированное выездом транспортного средства на полосу встречного движения.

Вчера, 5 декабря, на территории населенного пункта Пурдошки плавный ритм выходного дня был нарушен происшествием, произошедшим на улице Горького. По данному адресу столкнулись автомобили марок ВАЗ-2102 и «Лада-Приора». Событие, охарактеризованное в качестве дорожного происшествия, началось с того, что первое транспортное средство выехало за пределы своей полосы движения по причине того, что 62-летний мужчина, находившийся за рулем этой машины, превысив скорость, потерял контроль над управлением.

Предполагаемый виновник аварии, получив серьезные телесные повреждения, был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф