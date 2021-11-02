Жителя Старошайговского района осудили за кражу

В Мордовии рецидивист из Старошайговского района выслушал очередной судебный приговор.

Ранее имевший проблемы с законом, 40-летний житель указанного района решил использовать в своих корыстных целях то обстоятельство, что владелец расположенного неподалеку от его жилья дома приезжает только по выходным дням.

Проникнув в дом упомянутого гражданина, 40-летний преступник похитил шлифовальную машину, бензопилу и ряд других инструментов суммарной стоимостью 50 тыс. рублей. Свою преступную добычу злоумышленник сдал в ломбард, расположенный на территории Саранска. За противозаконную деятельность мужчина получил денежную сумму, которая в два с половиной раза меньше реальной стоимости инструментов.

Суд приговорил преступника к 2 годам и 4 месяцам тюремного заключения.

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Источник: 13.мвд.рф