Двое жителей Саранска подозреваются в незаконном хранении синтетических наркотиков

В Саранске остановка общественного транспорта стала местом задержания двух безработных граждан, которые подозреваются в незаконном хранении наркотиков.

Изначально на остановке общественного транспорта, расположенной по адресу – улица Победы, был задержан 28-летний гражданин. Затем на этом же месте спустя несколько минут был задержан ещё один парень 23-летнего возраста.

И в первом, и во втором случае имела место одна и та же причина задержания, связанная с незаконным хранением наркотиков. У 28-летнего парня были изъяты синтетические наркотики массой 1,09 г. У второго молодого человека полицейские изъяли наркотики той же группы, масса которых равна 0,34 г.

Молодые люди заявили, что запрещенные вещества были приобретены исключительно в целях личного употребления.

Оба парня не имеют постоянного места работы.

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Источник: 13.мвд.рф