В Зубово-Полянском районе был задержан пьяный автомобилист

На прошлых выходных на территории Зубово-Полянского района сотрудниками ГИБДД был задержан очередной любитель пьяных поездок.

В Зубовой Поляне в прошлую субботу, 4 декабря, стражи порядка остановили автомобиль марки ВАЗ-21083, двигавшийся по улице Горького. Как позже выяснилось, данное решение инспекторов ГИБДД поспособствовало выявлению факта правонарушения. Данным автомобилем управлял 24-летний летний молодой человек, который сел за руль, будучи пьяным.

В скором времени парень понесет ответственность за пренебрежение нормой о недопустимости пьяного вождения, которое может повлечь за собой крайне тяжелые последствия.

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Источник: гибдд.рф