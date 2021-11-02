В Ромоданово парень зарезал собутыльника во время ссоры

В Ромоданово заключили под стражу молодого человека, который устроил резню во время застолья.

Вечером 1 декабря 25-летний житель указанного населенного пункта проводил первый вечер текущей зимы в компании двоих мужчин 32- и 36-летнего возраста. Знакомые распивали спиртное. Как это часто бывает в подобных случаях, попойка, имевшая изначально весьма мирный характер, не предусматривающий каких-либо проявлений агрессии, в определенный момент переросла в ссору на почву личной неприязни.

Младший участник конфликта, решив действовать в сложившейся ситуации путем применения мер физического характера, ударил ножом своих собутыльников.

От полученных телесных повреждений один из пострадавших скончался на месте происшествия. Второй оппонент молодого человека был госпитализирован, в настоящее время он проходит курс лечения.

Свою вину 25-летний парень не отрицает.

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Источник: mordovia.sledcom.ru