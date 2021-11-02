Жительница Рузаевки, решившая купить две шубы, лишилась денег

В Рузаевке девушка лишилась денег при попытке купить две шубы по низкой цене.

Некоторое время назад в одной из социальных сетей 23-летняя жительница Рузаевки обнаружила объявление о продаже меховых изделий. Девушку данная публикация заинтересовала в связи с тем, что она содержала в себе предложение обзавестись шубой по весьма низкой цене. Кроме того, горожанка не заподозрила подвоха по причине того, что объявление было размещено якобы реальной существующей сетью магазинов.

Девушка связалась с продавцом и договорилась о покупке двух шуб для себя и своей мамы. Горожанка перечислила полную оплату в размере 89 тыс. рублей, выполнив одной из условий достигнутой с автором объявления договоренности, являющееся ключевым, после чего настал период ожидания посылки с товаром из Саранска, оказавшийся в конечном итоге напрасным, поскольку никто никому ничего так и не прислал.

Затем пострадавшая, ознакомившись с отзывами о продавце в интернет-сообществе, узнала, что имела дело с мошенником, который действовал от имени реально существующей торговой сети, не будучи связанным с ней какой-либо формой взаимодействия.

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Источник: 13.мвд.рф