Жителей Саранска осудили за кражу имущества у знакомой

В Саранске суд избрал меру наказания в отношении местных жителей, которым было предъявлено обвинение в краже.

В конце мая нынешнего года двое жителей Саранска 1990 и 1979 годов рождения, ранее имевшие проблемы с законом в связи с противоправной деятельностью, навестили свою знакомую, проживающую в посёлке ТЭЦ-2. Общение знакомых происходило параллельно процессу распития спиртных напитков. Не выдержав темпа обильных возлияний, хозяйка жилья уснула. Это обстоятельство гости решили использовать для реализации преступного замысла, направленного на похищение имущества с целью получения прибыли.

Мужчины похитили мобильный телефон пострадавшей и принадлежащий ей телевизор. Горожане в кратчайшие сроки сдали имущество в ломбард, за что получили денежные средства в сумме 9 тыс. рублей. Эти деньги были потрачены преступниками на покупку алкогольных напитков и закуски. Затем злоумышленник вернулись в жилье знакомой, где продолжили попойку. Владелица жилья всё это время спала, не догадываясь, что стала жертвой имущественного преступления.

Суд принял решение о применении меры наказания в виде 4 лет лишения свободы в отношении одного из преступников. Второй злоумышленник проведет за решеткой на 2 года меньше.

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Источник: 13.мвд.рф