В Торбеевском районе оштрафовали подрядчика, который вовремя не отремонтировал дорогу

В Торбеевском районе штраф стал мерой наказания подрядчика, который не выполнил взятые на себя обязательства по части профессиональной деятельности в рамках муниципального контракта.

При проведении проверочных мероприятий сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что ООО «Мордовдорстрой» в установленные муниципальным контрактом сроки не были проведены работы по ремонту проезжей части на региональной магистрали, соединяющей три населенных пункта, среди которых Рузаевка, Ковылкино и Торбеево.

Главный инженер районного филиала подрядной организации был оштрафован на 30 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru