В Инсарском районе предприниматель был оштрафован из-за нарушения трудового законодательства

В Инсарском районе понес наказание предприниматель, который решил пренебречь действующими законодательными нормами в сфере взаимоотношений, касающихся процесса взаимодействия в рамках трудовой деятельности.

В данном случае нарушение указанного законодательства выразилось в том, что в магазине, принадлежащем упомянутому предпринимателю, работал продавец, с которым не был заключен трудовой договор. Отсутствие данного договора квалифицируется законодательством в качестве фактора, запрещающего приступать к трудовой деятельности.

За пренебрежение нормой о необходимости заключения трудового договора предприниматель понесет ответственность материального характера. Он заплатит штраф в размере 5 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru