В прокуратуре Ленинского района Саранска обсудили противодействие нарушениям при реализации национальных проектов

В прокуратуре Ленинского района Саранска специальная межведомственная группа обсудила осуществление деятельности, направленной на выявление и последующее принятие мер по пресечению фактов нарушения норм действующего законодательства в процессе проведения работ по возведению и ремонту разного рода объектов в рамках национальных проектов.

На территории указанного района Саранска в настоящее время в рамках программ развития городской среды, предусмотренных проектами обозначенной категории, ведутся работы по возведению детского сада на улице Кирова, а также осуществляется строительство дороги по улице Строительной, предусматривающее появления путепровода через реку Инсар и железную дорогу.

ОАО «Хотьковский автомост» было объявлено предостережение с целью пресечения вероятности нарушений закона при строительстве дороги.

Кроме того, в конце заседания был утвержден комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности в сфере пресечения разного рода противозаконных проявлений в процессе реализации нацпроектов.

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Источник: epp.genproc.gov.ru