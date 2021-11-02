Администрацию Саранска оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

Администрация Саранска понесет ответственность за пренебрежительное отношение к работе в сфере ознакомления с обращениями граждан и последующего принятия мер по данным фактам.

В первой половине августа текущего года жители посёлка Николаевка направили обращение, содержащее вопросы, касающиеся развития коммунальной и дорожной инфраструктуры в данной части Саранска, в городскую администрацию.

Должностные лица подошли к рассмотрению упомянутого обращения с точки зрения формального подхода, не предусматривающего какую-либо работу по существу.

Горожане так и не получили ответа на свое обращение.

Суд постановил оштрафовать городскую администрацию за обозначенное бездействие.

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Источник: epp.genproc.gov.ru