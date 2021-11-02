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Прокурора Темниковского района выявила нарушения, допущенные при оснащении фельдшерско-акушерских пунктов

Прокурора Темниковского района выявила нарушения, допущенные при оснащении фельдшерско-акушерских пунктов

В Темниковском районе прокуратурой были выявлены преступные недочеты в деле оснащения фельдшерско-акушерских пунктов.

В населенных пунктах Русское Тювеево, Старый Город, Старый Ковыляй и Ушаковка не так давно появились пункты оказания медицинской помощи и консультирования по вопросам соответствующего характера обозначенной выше категории. Данные учреждения, как выявила прокурорская проверка, были оснащены компьютерами, но их эксплуатация не была возможной в связи с отсутствием доступа к Интернету.  

Указанный недостаток в оснащении сократил возможности по части оказания медицинской помощи.

Нарушения обозначенного характера уже были устранены.

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Источник: epp.genproc.gov.ru