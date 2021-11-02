В Рузаевке был задержан пьяный автомобилист

В Рузаевке сотрудниками Росгвардии и представителями ДПС были приняты меры по пресечению факта пьяного вождения, допущенного местным жителем.

В ходе проведения работы по патрулированию города сотрудники указанного ведомства заметили 43-летнего гражданина, который выйдя из магазина, расположенного по адресу – улица Кирова, направился в сторону припаркованного поблизости автомобиля. Данный мужчина привлек к себе внимания из-за того, что его походка свидетельствовала о состоянии опьянения. Гражданин, который в силу последствий употребления спиртного по части влияния на работу мозга не мог полноценно ходить, сел за руль и отправился в путь.

Стражи порядка сообщили о факте правонарушения инспекторам ДПС, совместно с которыми затем остановили машину под управлением нарушителя.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru