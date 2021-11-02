В Ковылкинском районе автомобилист без водительского удостоверения устроил ДТП

Наличие водительского удостоверения не гарантирует высококлассные навыки вождения, но всё же подтверждает определенные умения, а отсутствие данного документа у человека, севшего за руль, делает поездки крайне опасными, что подтверждает ДТП, произошедшее днём 7 декабря в Ковылкинском районе.

На 81-м километре дороги между Рузаевкой, Ковылкино и Торбеево произошло опрокидывание автомобиля марки «Рено». Это сучилось после съезда машины с проезжей части в кювет, спровоцированного превышением скорости, допущенным 32-летним гражданином, находившимся за рулем иномарки.

Медицинская помощь понадобилась водителю, а также его 35-летнему пассажиру.

Известно, что 32-летний гражданин сел за руль, не имея водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф