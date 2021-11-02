В Краснослободском районе в результате ДТП пострадал 47-летний автомобилист

Одной из наиболее частых причин ДТП, как гласят статистические данные, является выезд транспортного средства на полосу встречного движения, она же спровоцировала аварию в Краснослободском районе.

Вечером 7 декабря на 4-м километре региональной магистрали, пролегающей между населенными пунктами Краснослободск и Темников, столкнулись два автомобиля марок ВАЗ-21103 и ВАЗ-210740. На встречную полосу выехал 20-летний парень, находившийся за рулем первого транспортного средства. Произошло это из-за случайности в виде внезапной потери контроля над управлением машиной по определенным причинам или стало результатом целенаправленных действий, связанных со совершением маневра, не уточняется.

Был травмирован 47-летний водитель ВАЗ-210740. Данному автомобилисту в связи с высокой степенью тяжести полученных телесных повреждений понадобилась госпитализация.

Виновник аварии получил водительское удостоверение два года назад. С начала нынешнего года молодой человек пять раз допускал нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф