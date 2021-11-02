В Мордовии пострадал водитель опрокинувшегося грузовика

В Мордовии водитель грузового автомобиля, который не самым ответственным образом подошел к вопросу соблюдения скоростного режима, оказался на больничной койке.

В Торбеевском районе вечером 7 декабря на 465-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» опрокинулся грузовой автомобиль марки «Мерседес». Произошло это не непосредственно на проезжей части, а в кювете, где транспортное средство оказалось по причине того, что 43-летний мужчина, находившийся за рулем грузовика, не сумел должным образом удержать контроль над управлением в результате превышения скорости.

Водитель большегруза был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф