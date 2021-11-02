Житель Рузаевки едва не лишился глаза во время ссоры с женой

В Рузаевке мужчина оказался в больнице после ссоры с супругой.

Недавно 31-летняя горожанка поссорилась со своим 28-летним супругом. Во время конфликта женщина не смогла удержать контроль над своим эмоциональным состоянием. Порыв неприязни, доведенный до степени крайнего раздражения, побудил горожанку взять в руки нож и ударить данным предметом мужа в область глаза. Осознание совершенного действия быстро пришло к женщине. Она вызвала медиков.

Выяснилось, что глазное яблоко пострадавшего не было повреждено.

Слишком эмоциональная жительница Рузаевки была привлечена к уголовной ответственности.

Также читайте о том, что прокуратура Ичалковского района выявила нарушения обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Источник: 13.мвд.рф