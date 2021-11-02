В Саранске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В Пролетарском районе Саранска пересечение проезжей части по пешеходному переходу не обезопасило женщину от водителя, не отличающегося внимательностью.

Вечером 7 декабря на улицу Веселовского прибыли инспекторы ДПС и медики. Причиной их визита стало ДТП, в котором пострадала 48-летняя женщина. Горожанка начала движение по пешеходному переходу, но не смогла его закончить, поскольку на неё был совершен наезд. Женщину сбил автомобиль марки ВАЗ-21104, которым управлял 26-летний парень.

Для оказания медицинской помощи горожанка доставлялась в больницу. Госпитализация женщине не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф