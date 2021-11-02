Прокуратура Чамзинского района выявила нарушения обращения с отходами животноводства

Прокуратура Чамзинского района выявила нарушения процедуры обращения с отходами животноводства в ООО «Садовод».

Проведенной сотрудниками ведомства проверкой было установлено, что в ООО «Садовод» нет специального помещения для безопасного хранения отходов указанной категории. Кроме того, у руководства данной организации нет документов, подтверждающих факт соблюдения норм законодательства в обозначенной сфере.

Принятые прокуратурой меры поспособствовали устранению выявленных в ходе проверки нарушений. Кроме того, дисциплинарную ответственность понесло одно должностное лицо.

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Источник: epp.genproc.gov.ru