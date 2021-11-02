В Торбеевском районе в ДТП пострадал водитель грузовика

В Торбеевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель грузовика.

Происшествие произошло поздним вечером 8 декабря на 20-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 32-летний гражданин, который находился за рулем грузового автомобиля марки «МАН», превысив скорость, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель грузовика доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф