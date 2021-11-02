В Саранске автомобиль сбил женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу

В Саранске женщина попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 8 декабря на территории Октябрьского района города. На улице Лихачева 61-летняя гражданка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В определенный момент на женщину совершил наезд автомобиль марки «Датсун», за рулем которого находился 68-летний мужчина.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф