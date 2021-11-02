В Чамзинском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Чамзинском районе произошло опрокидывание автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 8 декабря на 10-м километре дороги, соединяющей трассу между Саранском и Ульяновском с населенными пунктами М. Маресево и Мокшалей. По предварительной информации, 65-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Нива», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Телесные повреждения получили водитель машины и его 61-летняя пассажирка. Пострадавшие доставлялись в больницу.

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Источник: гибдд.рф