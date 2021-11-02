В Мордовии несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым рассказали о восстановительном правосудии

Несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН РФ по Мордовии, посетила глава ассоциации медиаторов республики Нина Любишкина, которая прочла лекцию, посвященную методику восстановительного правосудия.

Основной целью мероприятия стало ознакомление несовершеннолетних с понятием восстановительного правосудия. Также в ходе проведения лекции несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым были разъяснены цели, задачи, этапы восстановительного правосудия.

Было разъяснено, что восстановительное правосудие является альтернативной формой разрешения уголовно-правовых конфликтов.

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Источник: 13.fsin.gov.ru