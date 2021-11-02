Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в межведомственном мероприятии «Шанс»

Сотрудники отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в межведомственном оперативно-профилактическом мероприятии «Шанс».

Совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района Саранска были проведено изучение жилищно-бытовых условий условно осужденных несовершеннолетних и семей, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, имеющих детей.

В ходе данного мероприятия с несовершеннолетними были проведены профилактические беседы и составлены акты осмотра жилищно-бытовых условий.

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Источник: 13.fsin.gov.ru