Сотрудники учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, провели экскурсию для детей

Представители отдела по конвоированию совместно с сотрудниками исправительной колонии № 5 УФСИН РФ по Мордовии провели экскурсию для учащихся подшефных классов МБОУ «Леплейская СОШ».

Сотрудники подробно рассказали подросткам об организации службы конвоирования, ознакомили со специальной техникой, применяемой в повседневной деятельности при выполнении служебных задач, рассказали о специфике работы отдела, представили макеты обменного пункта и спецвагона, показали фильм «20 лет отделу по конвоированию УФСИН России по Республике Мордовия».

Учащиеся остались довольны экскурсией.

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Источник: 13.fsin.gov.ru