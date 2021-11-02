В Саранске в результате ДТП погиб пенсионер

В Саранске произошло ДТП, которое унесло жизнь пенсионера.

Происшествие произошло ранним утром 9 декабря. На улице Коваленко 70-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», совершил наезд на 72-летнего пешехода. Последний пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Саранска. В медицинском учреждении мужчина скончался спустя несколько часов после ДТП.

Также читайте о том, что на днях в Саранске автомобиль сбил женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

Источник: гибдд.рф