В Темниковском районе легковушка врезалась в грузовик

В Темниковском районе на больничной койке оказался мужчина, который, управляя легковушкой, врезался в грузовик.

Происшествие произошло утром 9 декабря на 32-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Краснослободск и Темников. Легковой автомобиль марки «Лада-Калина», которым управлял 39-летний гражданин, врезался в грузовик марки ГАЗ, остановившийся на проезжей части по причине поломки.

Пострадал водитель легкового автомобиля. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф