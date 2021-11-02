В Ковылкино в результате ДТП пострадал 30-летний мужчина

В Ковылкино по вине автомобилиста, лишенного водительского удостоверения, произошло ДТП с пострадавшим.

Днём 9 декабря 31-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21140, во время движения по улице Саранской потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Пострадал 30-летний пассажир машины. Мужчине понадобилась госпитализация.

Выяснилось, что автомобилист был лишен водительского удостоверения за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф