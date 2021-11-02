В Саранске грузовик сбил пенсионерку

В Саранске пенсионерка оказалась под колёсами грузовика.

ДТП произошло днём 9 декабря на территории посёлка Николаевка. На улице Свердлова 54-летний мужчина, находившийся за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, во время движения задним ходом проявил невнимательность, в результате чего транспортное средство совершило наезд на 78-летнюю пенсионерку.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Водитель грузовика скрылся с места ДТП, но в кратчайшие сроки был найден и задержан.

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Источник: гибдд.рф