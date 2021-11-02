В Мордовии полицейские и общественники обсудили вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних

На базе Центра молодежной политики и туризма Рузаевского района по инициативе члена Общественного совета при МВД по Мордовии Наталии Романчевой прошла встреча, посвященная профилактике происшествий с участием детей и подростков.

В мероприятии приняли участие начальник отдела информации и общественных связей ведомства Светлана Холодкова, начальник отдела МВД России по Рузаевскому району Ринат Хайров, председатель Общественного совета при ОМВД Жанна Зубрилина, представители районных общественных организаций.

В ходе встречи были обсуждены меры обеспечения детской и подростковой безопасности, проработаны алгоритмы взаимодействия правоохранительных органов и общественности при оказании помощи несовершеннолетним, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

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Источник: 13.мвд.рф