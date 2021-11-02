В Рузаевском районе школьники приняли участие в мероприятии «По сигналу светофора»

Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с педагогами МБОУ «Левженская СОШ» Рузаевского района в группе продленного дня для учеников начальной школы данного образовательного учреждения было проведено открытое внеклассное мероприятие под названиеи «По сигналу светофора».

Школьники в игровой форме закрепили знания ПДД, узнали об истории создания светофора.

Ученики третьего класса исполнили частушки соответствующей тематики и разыграли поучительную сценку. Праздник завершился танцем.

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Источник: гибдд.рф