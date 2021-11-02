В прокуратуре Чамзинского района обсудили противодействие правонарушениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Прокуратурой Чамзинского района было проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия правонарушениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам заседания были выработаны конкретные меры, направленные на разрешение вопросов, связанных с прохождением отопительного сезона в Чамзинском районе, снижением роста задолженности за коммунальные ресурсы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru