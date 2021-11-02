В Мордовии прокуратура провела конкурс среди школьников

Прокуратурой Мордовии во взаимодействии с министерством образования республики был проведен конкурс среди обучающихся школ региона.

Целями конкурса стали стимулирование творческой деятельности обучающихся, их правовое воспитание, профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, вредных привычек и асоциального поведения подростков.

Конкурс был проведен в двух номинациях, среди которых «Лучший видеоролик правовой направленности» и «Лучший рисунок правовой направленности».

Церемония награждения победителей прошла 10 декабря в торжественной обстановке в актовом зале прокуратуры Мордовии. Призерам была вручены благодарственные письма прокурора республики и памятные подарки.

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Источник: epp.genproc.gov.ru