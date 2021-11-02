Прокуратура Большеигнатовского района выявила нарушение в сфере реализации нацпроекта «Здравоохранение»

В рамках государственного контракта, заключенного министерством здравоохранения Мордовии при реализации национального проекта «Здравоохранение», в с. Протасово Большеигнатовского района появился фельдшерско-акушерский пункт, который в дальнейшем передан ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница».

Проведенной прокуратурой проверкой было установлено, что персональный компьютер в указанном пункте не имеет подключения к Интернету.

Отсутствие в фельдшерско-акушерском пункте выхода в Интернет создает невозможность внесения сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, что препятствует созданию условий для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения, а также механизмов взаимодействия медицинских организаций.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором Большеигнатовского района в Ичалковский районный суд было направлено исковое заявление о возложении обязанности по обеспечению фельдшерско-акушерского пункта выходом в Интернет, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» принимаются меры по устранению выявленных нарушений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru