Заместитель прокурора Мордовии провел личный прием граждан

В четверг, 9 декабря, заместитель прокурора Мордовии Кирилл Тетерин провел личный прием граждан.

На личный прием к заместителю прокурора обратились четыре человека, от которых были приняты обращения, преимущественно касающиеся производства доследственных проверок, предварительного следствия и дознания.

По всем поступившим обращениям были даны поручения об организации прокурорских проверок, результаты которых поставлены заместителем прокурора республики на контроль.

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Источник: epp.genproc.gov.ru