В Мордовии с начала 2021 года пять человек попали под поезда

С начала нынешнего года на территории Мордовии было зафиксировано пять случаев получения гражданами травм на железной дороге.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Пензенского региона Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО «РЖД».

Известно, что в трех случаях из пяти имела место гибель граждан. Одна из трагедий произошла в конце сентября на перегоне между Ковылкино и Мокшей. Под грузовой поезд попал мужчина. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

За аналогичный период прошлого года в регионе было зафиксировано 10 подобных случаев.

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Источник: company.rzd.ru