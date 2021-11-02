В Рузаевке прошла профилактическая акция «Не дай себя обмануть»

В Центре молодежной политики и туризма Рузаевского района была проведена акция под названием «Не дай себя обмануть».

Инициатором проведения указанного мероприятия стала председатель Общественного совета при ОМВД России по Рузаевскому району Жанна Зубрилина.

Начальник указанного отдела полиции Ринат Хайров совместно с представительницей общественности рассказал работникам упомянутого заведения о наиболее распространенных в республике видах мошенничества.

Особое внимание организаторы акции уделили правилам совершения покупок в Интернете, подчеркнув, что в преддверии новогодних праздников многие жители района могут пострадать от действий злоумышленников, желая приобрести подарки в режиме онлайн.

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Источник: 13.мвд.рф