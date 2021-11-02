Сотрудники МВД по Мордовии провели обучающие занятия

В Мордовии сотрудники МВД выступили в качестве лекторов на занятиях Школы профессиональных компетенций родителей «Родитель-Лидер».

Указанные курсы проходят на базе некоммерческой организации «Центр поддержки и защиты детства».

В дистанционном формате перед слушателями выступил начальник отдела Управления организации охраны общественного порядка подполковник полиции Виталий Сафронов. Он рассказал участникам школы о правилах безопасного поведения в Интернете, подробно разобрав наиболее распространенные виды дистанционного мошенничества.

Сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков старший лейтенант полиции Екатерина Жерноклеева рассказала слушателям, какой вред причиняют наркотики физическому и психическому здоровью несовершеннолетних и как распознать у ребенка признаки наркомании.

Также читайте о том, что в Рузаевке прошла профилактическая акция «Не дай себя обмануть».

Источник: 13.мвд.рф